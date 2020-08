PSG – Mercato : Mauro Icardi envoie un message très clair sur ses intentions

true

Mauro Icardi, l’attaquant du PSG, semble avoir perdu du crédit aux yeux de Thomas Tuchel. Mais cela n’impacte visiblement pas ses intentions.

Ce sont des choix en forme de camouflet. Après avoir été très décevant contre l’ASSE, l’OL puis l’Atalanta Bergame, Mauro Icardi n’est plus entré lors de la demi-finale et la finale du PSG en Ligue des champions. Des décisions fortes de Thomas Tuchel que l’on pouvait imaginer douloureuses pour l’attaquant argentin. Mais pas de quoi remettre en cause son futur.

Quand certains évoquaient déjà des possibilités de départ dès cet été lors que le buteur s’est engagé définitivement avec le PSG fin mai, Mauro Icardi a répondu très clairement par l’intermédiaire d’un message laissé sur son compte Instagram.

« Il y a un an, j’ai dû prendre la décision de changer (de club), de faire quelque chose de nouveau, de découvrir… Aujourd’hui, un an plus tard, on est là, la tête haute, fiers de tout ce que nous avons fait, de ce qu’on continue de construire. Je n’ai pas de mots pour remercier tout le soutien que j’ai reçu qui a fait que cette décision que j’ai prise a été la meilleure décision de ma vie », a écrit Icardi. Des propos qui semblent clairement exclure toute possibilité de départ d’ici le mois d’octobre.