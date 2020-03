PSG – Mercato : Mbappé à Liverpool, c’est non pour cette légende du LFC

true

Devenu un consultant respecté sur Sky Sport après avoir fait toute sa carrière à Liverpool, Jamie Carragher s’est exprimé sur le cas Mbappé. Pour l’ancien défenseur, l’attaquant du PSG est un phénomène mais les « Reds » ont tout intérêt à conserver Mohamed Salah plutôt que d’investir une fortune sur le champion du monde.

« Si vous regardez le trio d’attaque de Liverpool et que vous demandez aux supporters lequel il laisserait partir, ils diraient tous Salah. Mais après il faut regarder les chiffres. On entend dire que Mbappé serait le rêve de Liverpool. Mais ce n’est pas réaliste. On parle aussi de Sancho. Cela parait sans doute réaliste pour tous les cadors de Premier League. Mbappé est un joueur de classe mondiale, peut-être celui qui succédera à Messi et Cristiano Ronaldo. Sancho est sur le point de devenir un joueur de classe mondiale. »

« Mais je pense que ce serait très difficile pour eux d’avoir les mêmes statistiques dans les deux premières saisons et demie à Liverpool. Donc Liverpool doit faire attention. Seul Messi est au-dessus de Salah dans le foot européen. Liverpool a besoin d’un attaquant parce que Salah jouera peut-être les JO, ensuite la CAN, et ce sera peut-être pareil pour Mané. Se présenter avec Origi à Madrid n’est pas suffisant. Mais pour rien au monde ils ne devraient penser à se débarrasser de Salah. »