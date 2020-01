PSG – Mercato : Mbappé doit partir, la FIFA en apporte la preuve

true

Absent du onze de l’année 2019 désigné par la FIFA, Kylian Mbappé a la preuve que le PSG et surtout la L1 ne rayonnent pas suffisamment à l’échelle mondiale pour être reconnu à sa juste valeur.

Ce mercredi, la FIFA a dévoilé les noms des onze joueurs désignés par les supporters sur son site Internet comme ayant été les meilleurs de l’année 2019. Surprise : aucun joueur français ne figure dans l’équipe type ! Pas plus Antoine Griezmann que Kylian Mbappé n’ont trouvé place dans ce onze de rêve, les places en attaque étant occupées par Lewandowski, Ronaldo et Mané.

Pour Griezmann, cela peut se comprendre car il n’a pas joué les premiers rôles avec l’Atlético lors du premier semestre et a galéré au Barça lors du second. Pour Mbappé, meilleur joueur et buteur de L1, champion de France, par contre, c’est la preuve qu’il est temps de quitter le PSG pour accéder à un autre niveau de reconnaissance. De celles qui permettent d’intégrer ce genre d’équipe ou de remporter un Ballon d’Or…

L’équipe type : Alisson (Liverpool/Brésil) – Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Angleterre), Virgil van Dijk (Liverpool/Pays-Bas), Matthijs de Ligt (Ajax-Juventus/Pays-Bas), Andy Robertson (Liverpool/Ecosse) – Kevin De Bruyne (Manchester City/Belgique), Frenkie de Jong (Ajax-Barcelone/Pays-Bas), Lionel Messi (Barcelone/Argentine) – Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Pologne), Cristiano Ronaldo (Juventus/Portugal), Sadio Mané (Liverpool/Sénégal).