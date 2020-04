PSG – Mercato : Mbappé, le Real Madrid, le contrat…lui sait tout sur tout

true

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, ira-t-il dès cet été au Real Madrid ? Rien n’est moins sûr. Seule certitude, Jérôme Rothen est au courant de tout.

Probable, lorsque l’épidémie de coronavirus sera enfin mise à mal, que l’actualité Mercato reparte aussitôt. Avec, forcément, deux noms de la Ligue 1, et plus précisément du PSG, qui vont revenir en boucle : Neymar et Kylian Mbappé. Au sujet de ce dernier, on est même déjà partie dans les plus incroyables spéculations avec une direction parisienne prête, paraît-il, à doubler le salaire de sa star pour ne pas qu’il parte.

Seulement voilà, le coronavirus est depuis passé par la et le football mondial n’y a logiquement pas échappé. Résultat, Kylian Mbappé a toutes les chances de rester à Paris une saison de plus. Au moins. Et si vous avez encore des doutes, lisez plutôt ce qui va suivre. Car Jérôme Rothen, le consultant de RMC, sait déjà ce qu’il va se passer.

« En aucun cas, il y aura une prolongation de contrat de Mbappé au PSG »

« Avec ce qu’il se passe, c’est sûr que l’arrivée de Mbappé au Real va être reculée. Mais en aucun cas, il y aura une prolongation de contrat de Mbappé au PSG. Ce sera un accord entre eux vu que le PSG était d’accord pour s’en séparer cet été. C’est juste une question de temps. »