PSG – Mercato : Mbappé – Neymar, leur avenir à Paris est déjà travaillé

Alors que le PSG disputera demain la finale de Coupe de France face à l’ASSE, le mercato n’est jamais loin. Notamment pour Mbappé et Neymar.

A un jour, seulement, de la finale de la Coupe de France, le PSG fait figure de grandissime favori face à l’ASSE. Et pourrait donc décrocher un second trophée après celui de champion de France. En attendant, équipe de stars oblige, le mercato n’est jamais très loin et c’est ce sujet qu’évoque Le Parisien, ce matin.

Avec un dossier nécessairement complexe : celui de l’avenir du tandem Mbappé-Neymar. Au sujet du Français, qui sera encore Parisien cette saison, le quotidien assure que le PSG ne panique guère quant à une éventuelle prolongation de contrat (2022). Deux ou trois rendez-vous ont déjà eu lieu en ce sens, les relations entre l’entourage du joueur et le club sont excellentes, quant à la menace Real Madrid, elle ne se concrétise par aucune approche. Mbappé n’a ainsi jamais rien négocié avec Zinédine Zidane ou qui que ce soit.

Au sujet de Neymar, qui lui-aussi est sous contrat jusqu’en 2022, Le Parisien prétend que les discussions pour une prolongation débuteront après le Final 8 de Ligue des Champions à Lisbonne. L’état de forme du Brésilien pourrait même inciter les dirigeants parisiens à accélérer.