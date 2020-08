PSG – Mercato : Messi voudrait Neymar avec lui à Manchester City !

true

D’après ESPN, Lionel Messi, qui souhaite quitter le FC Barcelone, a appelé Neymar pour lui demander de quitter le PSG et filer avec lui à City.

Lionel Messi aurait choisi Manchester City pour poursuivre sa carrière. Selon La Nacion, en Argentine, la Pulga estime que le style de jeu de City correspond à ce qu’il aime, et la présence de Guardiola, Beguiristain et Aguero l’attire. Aguero a d’ailleurs fait savoir sur les réseaux sociaux qu’il était prêt à laisser son n°10 pour son compatriote, avec qui il est très ami.

Mais ce n’est pas tout. Messi souhaiterait qu’un autre de ses proches le rejoindre à Manchester, et non des moindres, puisqu’il s’agit de Neymar. L’info est signée ESPN, qui croit savoir que Messi a appelé son ancien coéquipier au Barça pour prendre la température et lui proposer de signer lui aussi chez les Citizens. Affaire à suivre, forcément !