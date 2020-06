PSG – Mercato : Meunier demande un juteux bonus à Leonardo pour la C1

true

S’il s’est déjà engagé au Borussia Dortmund, Thomas Meunier (28 ans) pourrait finalement disputer la Ligue des champions avec le PSG.

Futur joueur du Borussia Dortmund, Thomas Meunier va bel et bien quitter le PSG. La question est de savoir quand précisément ? Hans-Joachim Watzke a d’abord expliqué ce week-end que le Belge « n’a pas encore décidé s’il allait finir la saison avec le PSG. Tout ce que je sais, c’est qu’il réfléchit actuellement à cette possibilité. »

Le directeur général du BVB, a ensuite assuré qu’il serait, de son côté, disposé à laisser l’international belge participer au rendez-vous de Lisbonne. « S’il le désire, il pourra rejoindre Paris, a lancé Watzke. Il nous faudra simplement discuter et trouver un terrain d’entente avec nos homologues parisiens, notamment pour clarifier les modalités de la prolongation de contrat de deux mois et tout ce qui concerne les assurances. » RMC Sport et L’Équipe assurent en choeur que ce que le dirigeant allemand ne dit pas, c’est que le BVB réclame une indemnité pour céder le latéral droit (28 ans) pendant ces deux mois !

Meunier veut une rallonge pour rester au PSG

Dortmund est d’accord pour le libérer, mais… sous la forme d’un prêt payant de quelques semaines. Si les deux clubs venaient à trouver un terrain d’entente sur ce point, l’affaire ne serait pas encore entendue. Le défenseur et le PSG ont déjà échangé sur les conditions financières d’une mini-prolongation, mais ils ne sont pas tombés d’accord. Le club de la capitale a proposé de rester sur les mêmes bases salariales que la saison écoulée. Le Belge n’a pas donné suite pour le moment.