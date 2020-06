PSG – Mercato : Mourinho prêt à concurrencer Ancelotti pour Thiago Silva ?

C’est la fin d’une époque au PSG. A l’instar de Layvin Kurzawa, Thomas Meunier et Edinson Cavani, Thiago Silva, en fin de contrat, ne sera pas prolongé. Leonardo l’a expliqué. Mais après huit saisons à Paris, Thiago Silva ne devrait pas avoir trop de mal à rebondir, malgré ses 35 ans.

Le défenseur brésilien est pisté par Arsenal et surtout Everton où Carlo Ancelotti aimerait beaucoup travailler à nouveau avec lui. Et selon Sunsports, un 3e club anglais pourrait se positionner. Un intérêt de Tottenham en est effet évoqué pour Thiago Silva. Toutefois, selon Nicolo Schira, spécialiste des transferts en Italie, Everton a prios les devants en proposant un contrat d’un an à Silva, qui demanderait deux ans.

#Everton have offered to #ThiagoSilva a contract until 2021 with option for another year. The brazilian central defender wants 2-years contract. Talks ongoing. #transfers #EFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) June 15, 2020