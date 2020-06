true

Neymar, la star brésilienne du PSG, a vu le FC Barcelone s’inviter de nouveau dans son actualité ce dimanche. Mais ce n’est pas sa priorité.

Le quotidien catalan Sport, sur sa Une du jour, relance une énième fois le dossier Neymar. Le FC Barcelone, en difficulté pour conclure l’arrivée de Lautaro Martinez, songerait à se rabattre sur la star du PSG… pourtant à un prix bien plus élevé que le buteur argentin de l’Inter Milan.

Mais visiblement, Neymar a bien d’autres considérations en tête. La journaliste Isabella Pagliari, régulièrement bien informée au sujet de numéro 10 brésilien, a confié son intense motivation sur Europe 1. « Neymar est vraiment engagé, impliqué dans l’histoire du PSG en cette période. Il se sent très soudé avec le groupe, il sent très bien au PSG en ce moment. Il s’est exprimé via son site internet. On a vraiment hâte de le revoir jouer », a-t-elle déclaré.

Par ailleurs, même la courte escapade à Saint-Tropez avec quelques joueurs parisiens n’a pas entamé son sérieux. « Il a passé trois jours à Saint-Tropez mais il est déjà de retour à Paris. Il a passé quelques bons moments, mais avec sagesse. Il sait que c’est le moment du retour », a prévenu Pagliari.