PSG – Mercato : Neymar et Mbappé à cran au sujet de leur avenir ?

C’est quasiment leur lot quotidien. Pas un jour ne passe sans qu’un media n’évoque un possible départ de Neymar ou Mbappé du PSG.

Quand on fait partie des joueurs les plus convoités de la planète, c’est le revers de la médaille. Les deux attaquants du PSG, Neymar et Kylian Mbappé, font l’objet de rumeurs diverses et variées quasiment quotidiennement.

Pour le Brésilien, c’est principalement l’intérêt du FC Barcelone qui revient sans cesse. Après son transfert loupé l’été dernier, son retour au sein du club blaugrana fait toujours autant parler. Quant à Mbappé, les plus grands clubs lui font la cour, notamment le Real Madrid qui espère tenir avec lui son prochain prodige.

Mais visiblement, tous ces bruits commencent à agacer les deux hommes, de l’aveu même d’un de leurs coéquipiers. Dans une interview accordée à SoFoot, Pablo Sarabia a confié que les chambrages sur leur avenir n’étaient pas franchement à la mode dans le vestiaire. « Il y a déjà eu des blagues sur ça, oui, mais à petite dose… Je crois que même Neymar et Mbappé sont fatigués de toutes ces rumeurs », a confié le milieu espagnol.