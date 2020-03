PSG – Mercato : Neymar et Mbappé vendus cet été, la dernière folle rumeur

true

Selon un média espagnol, les dirigeants du PSG ne retiendront pas Neymar et Kylian Mbappé cet été car ils veulent des joueurs très investis.

Cette fois, c’est la bonne ! Désireux de quitter le PSG et la France sitôt qu’il y avait mis les pieds, Neymar partira lors de la prochaine intersaison. Pour retourner au FC Barcelone. Son entourage a fait cette confidence aux médias espagnols (à moins que ces derniers l’aient fantasmée ?), fort du règlement de la FIFA, qui autorise un joueur resté trois ans dans un même club à partir moyennant une indemnité pré-définie.

Neymar, c’est donc réglé. Le PSG ne serait pas contre car cela lui permettrait de réinjecter son énorme salaire dans un nouveau contrat titanesque pour Kylian Mbappé. Seulement voilà, Don Balon assure que le champion du monde aussi pourrait partir cet été ! Une information à prendre avec des pincettes car l’hebdomadaire très sérieux d’autrefois s’est mué en usine à rêves depuis qu’il a basculé sur Internet.

Don Balon s’appuie sur le fait que Nasser al-Khelaïfi et Leonardo ont assuré qu’ils ne voulaient pas garder de joueurs contre leur volonté. Et comme Mbappé veut aller au Real Madrid, le lien est vite fait. Cependant, le PSG veut s’y retrouver financièrement et ne laisserait pas partir ses deux stars pour moins de 300 M€ (soit beaucoup moins que leur prix d’achat). Tout cela, évidemment, s’il s’agit effectivement du plan des dirigeants parisiens…