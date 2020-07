PSG – Mercato : Neymar, Milinkovic-Savic… Manchester United va croiser le fer avec Leonardo

true

Le géant anglais serait prêt à signer un gros chèque pour Neymar mais aussi à recruter la pépite de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic.

Il y a un peu plus d’un an, Manchester United couvrait de honte le Paris Saint-Germain (0-2 ; 3-1) en l’éliminant en 8es de finale de la Champions League avec une équipe fortement amputée. Depuis ce jour sombre de l’histoire parisienne, les « Red Devils » constituent un mauvais souvenir pour le club de la capitale. Et ça pourrait empirer…

En effet, ils suivraient un joueur du PSG et un autre suivi par le club de la capitale. Le premier, c’est Neymar. D’après Don Balon, les Anglais seraient sur le point de formuler une offre de 164 M€ pour s’attacher les services du Brésilien. Information à prendre avec des pincettes puisque l’attaquant préfèrerait retourner au Barça et que la crise du Covid-19 a forcément impacté les finances de MU.

Le joueur suivi, c’est Sergej Milinkovic-Savic. Mais pour le coup, il n’y a pas qu’United qui lorgne le chouchou de Leonardo. D’après Ignazio Genuardi, « officiellement, la #Lazio Rome continue de réclamer autour de cent millions d’euros pour accepter de lâcher Milinkovic-Savic au PSG (qui lui propose un bail de quatre ans, avec un salaire annuel estimé aux environs de 7 M€). En cas de départ de Pogba, Manchester United pourrait revenir à la charge concernant le Serbe (qui avait l’objet d’une offre l’été dernier). Le Real Madrid a aussi un œil sur le dossier. Idem concernant Chelsea (qui pourrait notamment se séparer de Jorginho) ».