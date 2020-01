PSG – Mercato : Neymar peut prolonger, le FC Barcelone ne peut pas le recruter

true

C’est une certitude, Neymar n’apprécie pas la vie en France ni le niveau de la Ligue 1. Il a tout fait pour retourner au FC Barcelone l’été dernier et il serait prêt à en faire de même lors de la prochaine intersaison. Preuve en est qu’il aurait déjà sondé des anciens coéquipiers pour savoir comment entraîne Quique Setién.

Seulement, il y a le vouloir et le pouvoir. Et le FC Barcelone ne peut tout simplement pas faire revenir le Brésilien. Marca annonce ainsi que les Blaugranas aimeraient recruter l’attaquant du Valence CF Rodrigo Moreno cet hiver pour pallier l’absence de Luis Suarez. Seulement, le club Ché réclame 60 M€ pour son joueur.

Et c’est là que ça devient intéressant : Marca explique que le Barça ne peut pas débourser une telle somme car il doit déjà faire rentrer 124 M€ dans les caisses avant le 30 juin pour respecter le fair-play financier. Si l’on ajoute la venue de Moreno, ça ferait 184 M€. Les finances catalanes sont dans le rouge vif et elles ne devraient pas changer de couleur durant l’été. S’il veut faire venir Neymar, le FCB devra donc vendre trois joueurs pour plus de 300 M€. Pas gagné… Neymar ferait bien d’accepter la proposition de prolongation du PSG.