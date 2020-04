PSG – Mercato : Neymar pourrait aller directement au FC Barcelone sans repasser par la case Paris !

true

Un média espagnol assure que Neymar pourrait ne pas revenir au PSG et aller directement au FC Barcelone si la saison 2019/20 ne va pas à son terme.

Ça relève certainement du fantasme davantage que de l’information. Mais le quotidien espagnol Sport explique dans son édition du jour que Neymar, qui est parti se réfugier au Brésil pendant la crise sanitaire, pourrait ne pas revenir en France si jamais la saison se terminait prématurément. L’attaquant irait directement au FC Barcelone, où il rêve de retourner, trois ans après son départ.

« C’est la guerre froide entre Neymar et les dirigeants du PSG. L’été prochain, il y aura une deuxième saison de « l’affaire Neymar ». Si la saison se termine sans jouer à cause du Covid-19, le souhait de Neymar est de ne pas rentrer au centre d’entrainement du PSG et de pouvoir, cette fois, matérialiser son désir de revenir au Barça pour y régner, trois ans après ses adieux prématurés. »

Sport semble oublier que tant que Neymar est lié par un contrat au PSG, il est dépendant de ce dernier. Si le FC Barcelone ne paye pas les 180 M€ imposés par le règlement FIFA ou s’il ne se met pas d’accord avec Paris pour un échange de joueurs, alors l’épisode 2 de « l’affaire Neymar » se conclura comme le premier…