PSG – Mercato : Neymar prend un peu plus ses distances avec le FC Barcelone

Alors que du côté du FC Barcelone, on ne désespère pas de voir Neymar revenir, le Brésilien semble de plus en plus attaché au PSG.

Dans les semaines qui viennent, il ne fait guère de doutes que la presse espagnole trouvera un moment pour remettre la question de l’avenir de Neymar sur le tapis. L’attaquant du PSG, qui a tout fait pour rejoindre le FC Barcelone l’été dernier, va-t-il remettre le couvert cet été ? La tendance semble bien différente en interne.

La chroniqueuse d’Europe 1 Isabella Pagliari, toujours très au fait de l’actualité de Neymar, a par exemple révélé dans des propos relayés par Canal Supporters que le seul objectif du Brésilien est d’être fin prêt pour les échéances à venir, dans un groupe où il se sent très bien. « On voit bien que les joueurs profitent, ils sont très heureux et partagent sur les réseaux sociaux. Neymar, Mbappé et Verratti sont en train d’être prêts pour les matches qui arrivent. En dehors des entraînements, il faut savoir que les joueurs s’entendent très bien, c’est un groupe très uni. Ils étaient tous ensemble lors de l’anniversaire de Paredes, ils ont bien profité. Il y avait tout l’effectif du PSG et ça montre que le groupe est fort et uni », a expliqué la journaliste.

Pour en revenir plus spécifiquement à Neymar, celle-ci explique que son attitude ces dernières semaines montre un lien particulier qui semble se créer avec le club de la capitale. « Il était revenu du Brésil un peu avant et il était parti directement à Saint-Tropez. Il est resté avec Verratti dans une maison louée. Il y avait aussi toute la famille de Marquinhos à côté. Ils ont profité ensemble. C’est aussi un autre signe intéressant parce que Neymar aurait pu rester plus longtemps au Brésil mais il a voulu revenir plus tôt afin de passer quelques jours avec les joueurs du PSG avant la reprise. C’est un autre signe d’intégration de Neymar à Paris », estime la journaliste. De quoi refroidir définitivement les ardeurs du FC Barcelone et ses suiveurs ? Pas certain…