PSG – Mercato : Neymar vexé par une décision forte de Leonardo ?

Leonardo a annoncé à son capitaine Thiago Silva que le PSG ne renouvelerait pas son contrat. Une décision forte qui pourrait avoir des conséquences sur Neymar.

Au PSG depuis huit saisons, Thiago Silva ne repartira pas sur un 9e exercice avec le club. En effet, Leonardo a fait le choix de ne pas prolonger le contrat du défenseur central de 35 ans. Une décision que le défenseur brésilien aurait assez mal pris selon « RMC ». «Il est dépité et attristé par la tournure des événements. Il aime le PSG, il adore Paris, il vit ça comme un déchirement ce choix pour lui et sa famille», a expliqué son entourage au sujet d’un joueur qui rêvait non seulement d’une prolongation mais également à terme d’une reconversion à la Maxwell.

Thiago Silva vit très mal la situation et ne fera aucun cadeau

S’il devrait quand même prolonger de deux mois afin de disputer la phase finale de la Ligue des Champions, « O Monstro » – qui est en colère contre ses dirigeants – n’est cependant pas prêt à faire de « sacrifices » financiers sur cet avenant de contrat. Une situation qui pourrait sérieusement compliquer le cadre des discussions.

« Paris United » confirme également la décision forte de ne pas conserver Thiago Silva aurait été assez mal perçue par certains membres du vestiaire.. Et notamment par Neymar. Pour autant, le « n°10 » – qui a beaucoup d’estime pour le défenseur – vivrait moins mal ce départ annoncé que celui de son ami Dani Alves un an plus tôt.