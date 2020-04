PSG – Mercato : Onana annonce son départ de l’Ajax

true

Pisté par le PSG, André Onana annonce ce dimanche que son aventure avec l’Ajax Amsterdam est à présent terminée.

A la recherche d’un gardien pour doubler le poste de Keylor Navas, le PSG, qui ne retiendra pas Alphonse Areola, prêté cette saison au Real Madrid, s’intéresse notamment à André Onana. Et une porte vient de s’ouvrir puisque le portier camerounais de l’Ajax annonce aujourd’hui qu’il ne portera plus le maillot du club d’Amsterdam.

“Ce voyage se termine dans un stade vide, mais plein de fierté et de satisfaction. Merci pour l’amour et le soutien” a-t-il écrit sur Instagram. Outre le PSG, Onana intéresserait également le FC Barcelone, son club formateur, et surtout Chelsea.