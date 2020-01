PSG – Mercato : Paulo Dybala remet son avenir en jeu à la Juve

true

Paulo Dybala (26 ans) est sur le point de réussir son pari. L’attaquant argentin avait repoussé toutes les offres venues jusqu’à lui cet été afin de rester fidèle à la Juventus Turin. Son idée était limpide : s’imposer dans son club de cœur.

Pion essentiel de Maurizio Sarri depuis l’arrivée du technicien italien en provenance de Chelsea l’été dernier, « La Joya » a inscrit 11 buts et délivré 10 passes décisives en 26 matches toutes compétitions confondues cette saison. Manchester United ou encore Tottenham et PSG ont dû aller se rhabiller mais pourraient repasser à l’attaque cet été, étant donné que Dybala n’est encore sûr de rien concernant son avenir.

« J’ai encore deux ans de contrat. Ce n’est pas court, mais pas long non plus »

« J’étais proche de partir. C’était une option à laquelle réfléchissait le club, je le savais. Jusqu’à la dernière minute, nous attendions. J’ai encore deux ans de contrat. Ce n’est pas court, mais ce n’est pas long non plus. Nous verrons quels sont les plans de la Juventus, s’ils pensent que je dois partir lors du prochain mercato, ou s’ils veulent que je reste. C’est une décision que le club doit prendre, a-t-il affirmé au Guardian. C’est difficile de savoir car les choses vont très vite, tout peut changer d’une seconde à l’autre. Mais je suis là, dans un club qui me traite bien. Je suis content, je me sens bien. L’arrivée de Maurizio Sarri m’a aidée. Il voulait que je reste, ce qui m’a donné de la force quand nous ne savions pas ce qu’il allait se passer. Je savais qu’il pouvait m’apprendre des choses ainsi qu’à tirer le meilleur de moi-même. » Au PSG, le possible départ de Kylian Mbappé et/ou Neymar pourrait relancer le dossier cet été.