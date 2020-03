PSG – Mercato : Pep Guardiola ne fera pas barrage pour une piste offensive

Edinson Cavani et Mauro Icardi sur le départ l’été prochain, Neymar évoqué du côté du FC Barcelone, il est possible que le Paris Saint-Germain doive s’offrir une nouvelle tête d’affiche offensive à l’été 2020 pour épauler Kylian Mbappé (s’il reste). Ces derniers jours, le nom de Riyad Mahrez (Manchester City, 29 ans) a filtré.

Sur le dossier de l’international algérien, Paris aurait un vrai coup à jouer. « Calcio Mercato » parle même d’un coup possible aux alentours de 90 M€ pour un Mahrez qui pourrait être privé de Coupe d’Europe pour deux saisons s’il reste chez les Citizens.

D’après « Goal.com », Pep Guardiola ne fera pas barrage à l’ancien Havrais si celui-ci souhaite quitter Manchester et disputer la Ligue des Champions. Une aubaine pour le PSG même si Leonardo va devoir dégager quelques liquidités pour dégainer une offre et rester dans les clous du fair-play financier…

BBCSport: Manchester City will reportedly not block a move for Riyad Mahrez to join PSG. That's what the papers are saying.

