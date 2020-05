PSG – Mercato : Pierre Ménès a identifié la priorité de l’été à Paris !

true

Pour Pierre Ménès, le PSG serait bien inspiré de miser sur Achraf Hakimi (Real Madrid, 21 ans) pour remplacer Thomas Meunier à droite de sa défense.

Quel Mercato d’été 2020 pour le Paris Saint-Germain ? C’est sans doute la question que se pose tous les jours Leonardo, contraint de jongler avec de nouvelles contraintes économiques et de faire face au manque à gagner important imposé par la crise du coronavirus… Cet été pourtant, le PSG va devoir se montrer actif. Ne serait-ce que pour combler le départ de ses nombreux joueurs en fin de contrat.

Dans le Canal Football Club dimanche soir, Pierre Ménès a été invité à donner son avis … Et il a clairement une préférence parmi les pistes évoquées : « La priorité, ce sera les latéraux. Je pense que Meunier et Kurzawa peuvent et doivent partir. Paris a plus intérêt à investir sur Hakimi que sur Koulibaly. On parle aussi de Telles, le joueur de Porto. Concernant les postes offensifs, je pense qu’il faut donner la priorité à Icardi plutôt qu’à Cavani juste parce qu’il est plus jeune… »

En fin de prêt au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi (21 ans) va rentrer au Real Madrid cet été. La Maison blanche – qui a prévu un vaste dégraissage (37 joueurs sous contrat) afin de préparer son dispendieux Mercato d’été 2021 – n’est pas forcément fermé à une vente. Affaire à suivre.