PSG – Mercato : Pirlo veut conserver Cristiano Ronaldo !

Courtisé par le PSG, Cristiano Ronaldo devrait rester à la Juventus Turin. La Vieille Dame souhaite conserver son quintuple Ballon d’or.

Annoncé au PSG, Cristiano Ronaldo (35 ans) devrait continuer son aventure à la Juventus Turin. Dernièrement, des rumeurs ont fait écho que la Vieille Dame cherchait à se séparer du Portugais. Après l’élimination en C1, les Turinois ont connu une période de flottement. Andrea Pirlo a remplacé Maurizio Sarri sur le banc.

Justement, Pirlo veut redessiner l’effectif piémontais. Pour cela, il imagine procéder à des transferts. Mais, en pleine crise économique, le champion d’Italie dispose de peu de moyens. Alors, la Juve a pensé se séparer de CR7. Des rumeurs évoquaient même que les dirigeants bianconeri avaient proposé la star à toute l’Europe (FC Barcelone, PSG). Des bruits démentis par l’entourage de l’ex-Madrilène.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport persiste et signe. Andrea Pirlo n’a absolument pas l’intention de se séparer de l’attaquant portugais, sous contrat jusqu’en juin 2022, et ce, malgré ses lourds émoluments (31 M€ par an).

La direction sportive cherche même un attaquant de pointe pour épauler le champion d’Europe 2018. Les noms d’Arkadiusz Milik (Naples), Raul Jimenez (Wolverhampton) et Alvaro Morata (Atlético de Madrid) sont évoqués. Si CR7 devrait rester, l’avenir de Paulo Dybala pourrait, en revanche, s’écrire en pointillés.