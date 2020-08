PSG – Mercato : pourquoi les Qataris doivent aller au bout avec Cristiano Ronaldo

true

France Football révèle que Cristiano Ronaldo est intéressé par le PSG. Voici pourquoi le club de la capitale devrait le recruter, malgré son âge (35 ans).

Ce mardi, France Football révèle que Cristiano Ronaldo était décidé à signer au PSG au cœur de l’automne. Il connaissait alors un début de saison difficile avec la Juventus Turin, marqué par une incompréhension avec Maurizio Sarri. Si ça ne s’est pas vraiment arrangé avec son entraîneur, le Portugais a cependant retrouvé le chemin des filets et remporté un nouveau Scudetto. En outre, la crise du Covid-19 empêchera le PSG de faire des folies sur le marché des transferts cet été. Mais voici trois bonnes raisons de revenir à la charge pour le Portugais en 2021, même s’il aura alors 36 ans.

Parce qu’il connaît la recette pour gagner la C1

Neymar et Kylian Mbappé, c’est le top. Mais à eux deux, les prodiges ont remporté une seule fois la Champions League (le Brésilien en 2015 avec le Barça). Cristiano Ronaldo, lui, en est à cinq, une avec Manchester United (2008), quatre avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017 et 2018). C’est quand l’oxygène se fait rare dans les rencontres au sommet à partir des quarts de finale, CR7 se sent le plus à l’aise. Alors que le PSG ne sait plus à quoi ressemble une demi-finale depuis 1995, lui y a pris ses quartiers. Quand on part à l’aventure, c’est toujours mieux d’avoir un guide expérimenté…

Parce que son professionnalisme ferait du bien au groupe

On l’a dit et répété, le projet des Qataris est démesuré pour la L1. Le dopage financier a fait que le PSG est devenu beaucoup trop fort pour ses adversaires français. Ses joueurs s’ennuient et ceux attirés par les fastes de la capitale ont une hygiène de vie que l’on qualifiera de limite. Cristiano Ronaldo, lui, ne se laisse jamais détourner de son objectif premier, la gagne. Avec lui, comme avec Zlatan Ibrahimovic de 2012 à 2016, ses coéquipiers seraient obligés de filer doux et d’arrêter les sorties alcoolisées à quelques jours de matches importants. Imaginez un Marco Verratti qui donnerait sa pleine mesure en permanence…

Parce que ça pourrait inciter Mbappé à prolonger

Kylian Mbappé ne rêve que du Real Madrid. Le PSG, pour lui, ce n’était qu’une étape entre Monaco et la capitale espagnole. Ce qui explique qu’aujourd’hui, les dirigeants parisiens ont très peu de chances de le convaincre de prolonger un bail s’achevant en 2022. Sauf s’ils lui ramènent son idole. Car les posters de Cristiano Ronaldo ornaient sa chambre d’adolescent à Bondy. La possibilité de jouer avec le quintuple Ballon d’Or, de s’imprégner de sa rage de vaincre, de son professionnalisme pourraient convaincre le champion du monde de prolonger l’aventure. Ça vaut le coup et le coût !