Désireux de développer ses revenus pour maintenir le train de vie du PSG, le Qatar a mis en place de nouveaux montages très étonnants.

Embêtée par l’UEFA et son fair-play financier depuis quelques années, la direction qatarie du Paris Saint-Germain travaille sur des moyens détournés pour ramener des sponsors dans la Capitale et gonfler les revenus du club.

Si QTA n’est plus autorisé à jouer les mécènes pour Paris, d’autres ont pris le relai. C’est notamment le cas du groupe hôtelier Accord, sponsor maillot du PSG, dont le premier actionnaire n’est autre que la Qatar Investment Authority. Selon « France Football« , c’est aussi le cas avec le nouveau partenariat d’image signé … avec le Rwanda.

Le Qatar finance le Rwanda… qui finance le PSG

En effet, le petit pays africain paye 10 M€ par an pour placer le slogan « Visit Rwanda » sur les tuniques d’échauffement du PSG et fournir le club en thé et café pour ses loges. Derrière ce sponsoring, a priori à pertes, se cache un échange de bons procédés entre le Qatar et le Rwanda puisque l’état du Golfe finance en retour 60% du nouvel aéroport de Kigali. Et dans ce système à leviers, Neymar a aussi son rôle à jouer, lui qui s’est récemment affiché dans un diner de charité en faveur des enfants… du Rwanda.