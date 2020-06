PSG – Mercato : quand Dortmund mettait des bâtons dans les roues à Paris

true

Comme il l’a reconnu à la presse allemande, Julian Weigl (Benfica, 24 ans) a tout fait pour signer au PSG en janvier 2019. En vain.

Le PSG et le Borussia Dortmund ne s’apprécient pas beaucoup… Et l’antagonisme ne date pas du dernier huitième de finale de la Ligue des Champions. Il y a un an et demi déjà, le club de la Ruhr avait fait barrage à Paris sur l’un de ses objectifs de Mercato : Julian Weigl (24 ans), transféré depuis au Benfica Lisbonne.

Dans un entretien au « Süddeutsche Zeitung », le milieu de terrain allemand est revenu sur l’épisode, lui qui avait été bloqué à l’époque par Lucien Favre : « Je ressentais le besoin d’un changement. L’hiver 2019, j’ai eu une offre de Paris que je voulais accepter et pour laquelle je me suis réellement battu. Le BVB m’a fermé complètement la porte. J’ai compris le club. Nous avions de grandes chances de devenir champions d’Allemagne, de nombreux défenseurs centraux étaient blessés. Et puis aller au bras de fer, faire la grève, ce n’est pas moi, ce n’était pas une option ».

Finalement, la piste Weigl, poussée par Thomas Tuchel, n’a jamais vu le jour avec Leonardo. A l’époque, le PSG s’était alors rabattu sur Leandro Paredes (avec le succès relatif que l’on sait…).