PSG – Mercato : retournement de situation dans le dossier Cavani ?

Attention, information à prendre avec des pincettes car issue de l’émission espagnole El Chiringuito où le sérieux cotoie souvent le fantasme : Edinson Cavani aurait reçu une proposition extrêmement avantageuse de l’Inter de Miami de David Beckham. Le salaire qu’il percevrait en Floride serait supérieur à celui que lui propose l’Atlético Madrid.

La grosse différence, c’est qu’autant les « Colchoneros » tiennent absolument à ce que le Matador les rejoigne cet hiver, autant l’Inter ne veut pas avoir à verser d’indemnité et voudrait donc que l’Uruguayen reste au PSG jusqu’en juin et la fin de son contrat. Les chiffres n’ont pas filtré mais, pour rappel, Cavani voulait un contrat de trois ans et 13 M€ net par an.

Cette relance de dernière minute est-elle de nature à faire changer d’avis l’attaquant ? Entre l’économique et le sportif, il va devoir choisir, lui qui assurait vouloir jouer encore quelques années dans un championnat compétition avant de tenter une expérience en MLS.