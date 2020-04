PSG – Mercato : Riolo pousse le club à être sans pitié pour Icardi

true

La situation de Mauro Icardi, l’attaquant argentin du PSG, est un des dossiers sensibles à gérer pour Leonardo actuellement.

Alors que la saison est à l’arrêt, Leonardo se penche de son côté sur les dossiers importants du PSG. Telefoot expliquait il y a quelques jours que la gestion des joueurs en fin de contrat était au centre des discussions.

Parmi ces dossiers, celui de Mauro Icardi est important. L’attaquant argentin semble moins à l’aise que lors de ses premiers pas au PSG. Tant et si bien que son clan semble pousser vers un retour en Serie A cet été. Sauf que c’est bien le club de la capitale qui a les cartes en main avec une option d’achat qu’il peut décider de lever ou non.

Alors que faire ? Acheter Icardi et le garder ? Acheter Icardi pour le revendre plus cher dès cet été ? Ou tenter de conserver ce numéro neuf prolifique ? Daniel Riolo, sur l’antenne de RMC, ne semble pas apprécier le petit manègé d’Icardi et son clan. Il invite donc à une position forte. « Si le mec ne peut pas vivre la concurrence au bout de même pas six mois passés au PSG, il ne faut surtout pas qu’il reste. On connaissait l’élément Wanda Nara On connaissait le problème que cela pouvait poser et sa réticence à ne pas être considéré comme la vedette du club. Les problèmes avec Icardi on les connaissait. Alors peut-être que le PSG se dit que s’il fait déjà son premier caca nerveux là, il ne faut pas le garder. Il y en a des numéros 9 plus fort sur le marché », estime l’éditorialiste sur RMC.