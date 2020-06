PSG – Mercato : supporters, Al-Khelaïfi… Le clan Cavani justifie son départ précipité

true

Edinson Cavani ne reviendra pas au PSG pour finir la Ligue des Champions, son entourage explique ce choix.

On le sait depuis quelques jours maintenant : Edinson Cavani (33 ans) ne prolongera pas l’aventure au Paris Saint-Germain pas plus qu’il ne signera un avenant de deux mois à son contrat pour finir la Ligue des Champions avec le club francilien. Un choix qui a surpris beaucoup de monde dans la mesure où Leonardo souhaitait bien faire le « final 8 » de la C1 avec son Matador.

Les adieux étaient ratés de toute façon

Face à cette décision guidée par le risque de blessure et la possibilité de perdre un dernier gros contrat de deux ans en Europe, Edinson Cavani ne s’est pas encore exprimé. Dans L’Equipe du jour, ses proches l’ont fait pour lui. Des adieux ratés ? Pas selon son entourage qui explique qu’à Lisbonne, lors des tours finaux de la Ligue des Champions, Cavani n’aurait de toute façon pas pu dire au revoir aux supporters.

« Edi est vraiment peiné que l’histoire se termine de cette façon mais, quand bien même il aurait accepté de signer deux mois de plus, il n’aurait même pas pu faire ses adieux puisque les matches devraient avoir lieu à huis clos », justifie son entourage proche qui a également déploré que les discussions aient été menées par Leonardo et non par Nasser Al-Khelaïfi, de qui le joueur et son demi-frère étaient plus proche : « Nasser a peu à peu disparu cette année », déplore le clan Cavani.