PSG – Mercato : Telles, FC Porto, Inter Milan, Arsenal… comment s’est dénoué le cas Kurzawa

Le latéral gauche, en fin de contrat, a prolongé de quatre ans son contrat avec le PSG, quasiment à la surprise générale. Explications.

Depuis hier, Layvin Kurzawa est lié au PSG pour quatre saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2024. Une surprise pour tout le monde, tant le latéral gauche de 28 ans semblait au bout du chemin avec le club de la capitale, où il n’avait pas réussi à concrétiser les promesses nées de ses jeunes années monégasques.

Plusieurs facteurs expliquent cette volte-face. Le premier, comme l’explique L’Equipe, c’est la crise sanitaire. Qui a occasionné environ 200 M€ de pertes au PSG. En conséquence, le club ne peut pas recruter comme il l’entend et il a dû faire une croix sur Alex Telles. Le Brésilien était le choix numéro un pour remplacer Kurzawa mais le FC Porto a refusé de revoir sa clause de départ de 40 M€ à la baisse, alors même qu’il sera en fin de contrat dans un an.

La piste Telles morte et enterrée, il ne restait plus beaucoup de choix à Paris. Surtout que Kurzawa est l’un des chouchous de Thomas Tuchel. Quand il est arrivé aux commandes du club de la capitale en 2018, l’Allemand a appelé le latéral gauche quasiment en premier pour lui dire combien il l’appréciait et combien il lui voyait un avenir brillant. Certes, les choses ne se sont pas passées comme prévu, mais le feeling est resté et le joueur a eu le bon goût de changer certaines choses dans sa vie (diététique, entourage…). D’où cette prolongation, malgré l’intérêt avéré d’Arsenal et de l’Inter Milan.