PSG – Mercato : Thiago Silva aurait déjà une piste sérieuse pour l’après-Paris

Thiago Silva bientôt aux côtés de Zlatan Ibrahimovic ? Alors que le Brésilien avait été une condition sine qua non pour que le Suédois s’engage avec le PSG à l’été 2012, les deux pourraient se retrouver la saison prochaine à l’AC Milan. En effet, l’agent du « Monstro », Paulo Tonietto, a révélé lors d’un entretien à Tutto Mercato Web que la piste rossonera était sérieuse pour son client, en fin de contrat à Paris en juin.

« Le PSG n’a pas encore sollicité Thiago. Il a envie de rester, mais il y a des limites. Si le PSG ne se manifeste pas, on prendra une décision. On ne peut pas attendre indéfiniment. Leonardo est un ami, mais je ne vais pas “mendier” un rendez-vous. Plusieurs clubs brésiliens et européens m’ont sollicité, mais on attend d’abord de parler avec le PSG, c’est là que Thiago veut continuer. Il va respecter le club. On ne veut pas penser à un plan B. Pas encore. »

« Thiago voudrait continuer au PSG, mais il n’écarte pas d’autres possibilités. Un retour à Milan ? Il a un excellent rapport avec Milan et s’il ne renouvelle pas son contrat à Paris, tout serait possible. »