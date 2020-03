PSG – Mercato : Thomas Meunier fait sa promotion auprès de ses courtisans

true

Le latéral droit du PSG Thomas Meunier, en fin de contrat à l’issue de la saison, s’est vendu dans son style caractéristique.

Libre à la fin de la saison, Thomas Meunier ne sera pas prolongé par le PSG. Selon Daniel Riolo et Jérôme Rothen, le latéral droit belge se serait déjà mis d’accord avec le Borussia Dortmund. Une information pas confirmée par le club allemand, ni par le joueur lui-même.

D’ailleurs, vu ses propos à la chaîne nationale belge RTBF, on peut imaginer que Meunier ne s’est encore engagé avec personne. Car il a fait sa propre promotion, assurant qu’il avait tout du très bon coup pour les potentiels acquéreurs !

« Un joueur libre, international, qui joue dans l’équipe n°1 mondiale au classement FIFA et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat, même si je chope une gangrène et qu’on doit me couper une jambe ! Les clubs n’ont pas grand-chose à perdre au niveau de l’investissement, et je pense qu’ils le savent. Ils ont tout à gagner. »