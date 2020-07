PSG – Mercato : Thomas Tuchel maintenu grâce à l’un de ses joueurs ?

true

Si l’on en croit une information du Parisien, Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, a été consulté au sujet du maintien de son entraîneur, Thomas Tuchel.

Demain soir, au Stade de France, il aura l’occasion d’acquérir un nouveau trophée. Celui de la Coupe de France, face à l’ASSE, ce qui fera (déjà) deux cette saison, le PSG ayant été sacré champion en dépit de l’épidémie du coronavirus. Thomas Tuchel, à un an de la fin de son contrat (2021) est donc un entraîneur couronné de succès, lui qui aura même l’opportunité, dans quelques jours, d’offrir une Ligue des Champions tant attendue au club de la capitale lors du Final 8 à Lisbonne.

Pourtant, et comme l’indique Le Parisien dans son édition du jour, le sort du technicien allemand ne semblait pas décidé au cours des dernières semaines. A Tel point que certains joueurs de l’effectif, parmi les plus importants, auraient été consultés sur le sujet. Et le quotidien régional d’affirmer que ce fut ainsi le cas de Kylian Mbappé, l’attaquant français. « Mbappé est déjà l’un des leaders du vestiaire. Consulté sur la question, il a souhaité que Tuchel demeure l’entraîneur du PSG la saison prochaine. »

Les deux hommes ont en commun un programme ô combien alléchant dans les prochains jours. Avec la possibilité de décrocher trois nouveaux titres, dont la C1.