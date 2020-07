PSG – Mercato : Tuchel aurait une idée en tête pour remplacer Neymar ou Mbappé

true

Conquis par Marcus Rashford (Manchester United), Thomas Tuchel aurait glissé le nom de l’Anglais à ses dirigeants au PSG.

S’il est assez peu probable qu’un départ de Neymar ou de Kylian Mbappé n’intervienne cet été au PSG, cela n’empêche pas Thomas Tuchel de se montrer prévoyant. En effet, selon le tabloïd britannique « The Independent », le technicien allemand sait déjà quel crack il souhaite demander à Leonardo si l’une de ses deux flèches venait à partir : Marcus Rashford (Manchester United, 22 ans).

Rashford, un deal impossible à moins de 120 M€ cet été

«L’Angleterre ne sait pas à quel point Marcus Rashford est fort», aurait lâché en privé l’ancien coach du Borussia Dortmund, estimant que l’Anglais était «l’exemple parfait des attaquants modernes et dynamiques». Marqué au fer rouge par la démonstration de Rashford avec les Red Devils contre Paris il y a un peu plus d’un an, Thomas Tuchel aurait glissé l’idée de ce recrutement à ses dirigeants. Une idée qui ne sera cependant possible qu’en cas de départ XXL devant.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Manchester United, Marcus Rashford n’est pas sur le marché. Selon le média anglais, il faudrait débourser plus de 120 M€ pour espérer récupérer l’international britannique (38 sélections, 10 buts). Une somme pas dans les standards d’un PSG rentré dans une ère de rigueur pour 2020-21…