PSG – Mercato : Tuchel fautif dans le dossier Cavani ?

L’Atlético Madrid ayant revu son offre à la hausse pour Edinson Cavani, il y a de très fortes chances pour que l’Uruguayen ne soit plus au PSG après le 31 janvier. Cette issue déçoit profondément le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton, qui est estime que Thomas Tuchel porte une grande responsabilité dans cette affaire.

« Les histoires d’amour finissent mal en général, chantaient les Rita Mitsouko… Il y a de grandes chances de voir s’en aller Edinson Cavani. Je regrette vraiment cette situation. Déjà parce ce que le PSG n’honore pas un joueur qui a marqué son histoire. Et puis stratégiquement c’est une erreur. Quel grand club renforce la concurrence ? »

« Quel prétendant laisse partir son avant-centre titulaire au mois d’août ? Il n’a que 32 ans, pas 75 ! Il faudrait que Cavani reste parce qu’imaginez qu’Icardi se blesse. Ou qu’il ait moins de réussite… On ne gagne pas la Ligue des champions avec Choupo-Moting. Maintenant, on ne peut pas retenir un joueur qui n’est pas heureux. On est quasiment arrivé à le dégoûter du PSG… c’est ce que Thomas Tuchel a réussi à faire. C’est un énorme gâchis. »