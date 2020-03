PSG – Mercato : Tuchel lâché par le Bayern Munich ?

true

Un doute plane à l’heure actuelle sur la tenue du 8e de finale retour très attendu entre le PSG et le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Ce dernier doit avoir lieu mercredi au Parc des Princes (21h) mais il pourrait se jouer à huis-clos ou même être reporté en raison des risques liés à la propagation de l’épidémie du coronavirus.

Une autre interrogation plane au-dessus de la tête de Thomas Tuchel : à quoi ressemblera son avenir sur le banc du PSG. Dans son édition du jour, L’Équipe croit savoir que le coach allemand ne devrait pas poursuivre son aventure parisienne au-delà du 30 juin malgré un contrat qui court jusqu’en 2021. « Ce sera difficile de le conserver après deux échecs en Ligue des champions face à des clubs qui ne figurent pas parmi les cadors continentaux », souffle un salarié du club.

Flick convainc le Bayern

En coulisses, Tuchel saurait qu’il joue son avenir face à son ancien club et les solutions de repli ne sont plus légion en cas de départ prématuré. En novembre, il avait été sondé par le Bayern Munich. Son entourage laissait alors entendre que cette option n’avait rien d’impossible l’été prochain. Aujourd’hui, la donne a changé puisque Hans-Dieter Flick obtient de très bons résultats et pourrait être bien plus qu’un intérimaire sur le banc bavarois.