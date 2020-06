true

Dans le cadre de son entretien au JDD, le directeur sportif du PSG Leonardo a réglé plusieurs dossiers chauds du club de la capitale.

En plus de sceller les départs de Thiago Silva et Edinson Cavani, Leonardo s’est livré sur plusieurs questions. L’une des plus épineuses est sans aucun doute l’avenir de Thomas Tuchel, maintes fois remis en cause. Mais ce coup-ci, le directeur sportif du PSG a été clair. « Il lui reste un an de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation ? On a le temps d’y penser. Allegri ? Je n’ai sondé aucun entraîneur. Jamais. C’est important de le dire. »

Il y a quelques jours, la presse espagnole évoquait un retour de flamme de Neymar pour le FC Barcelone. Si c’est le cas, Leonardo ne semble pas au courant. Pour lui, le dossier de son compatriote est vite réglé. « On n’en a plus parlé. Je pense qu’il était content, il a fait une très bonne saison, il était très impliqué ».

Enfin, le directeur sportif a réaffirmé sa volonté de garder longtemps un Kylian Mbappé ardemment courtisé, notamment du côté du Real Madrid. « Il est le futur du PSG. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de le prolonger. Parmi les cinq meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont 32 et 35 ans, Neymar et Mbappé ont 28 et 21 ans, et ils sont chez nous. Il n’y a pas besoin de trop réfléchir. On profite de l’avoir, parce que c’est quelque chose d’énorme. Après, il faut trouver la solution pour continuer l’aventure ensemble ».