PSG – Mercato : un autre Parisien que Cavani dans le viseur de Diego Simeone ?

D’après Marca, l’Atletico Madrid aurait des vues sur Layvin Kurzawa (27 ans), en fin de contrat au Paris Saint-Germain.

En difficulté cette saison en Liga (seulement 6e), l’Atletico Madrid pourrait bien manquer la Ligue des Champions en 2020-21. Un risque encore plus grand si le championnat espagnol ne parvient pas à aller à son terme cette saison à cause de la pandémie de coronavirus. Dans la préparation de leur Mercato d’été, les Colchoneros tiennent donc compte de ce paramètre et c’est davantage vers le marché des joueurs libres que Diego Simeone travaille.

Un rôle de doublure de Lodi lui est promis

On le sait : Edinson Cavani plait de longue date à l’Atletico (même si l’épisode de janvier dernier a un peu refroidi les relations entre les deux parties) mais le Matador n’est pas la seule idée du deuxième club de Madrid au PSG. Selon « Marca », la situation de Layvin Kurzawa (27 ans), lui aussi en fin de bail, est suivie avec attention.

Comme beaucoup de clubs européens, l’Atletico se tient prêt à dégainer une offre pour l’international tricolore (13 capes, 1 but). Cependant Layvin Kurzawa ne serait vu que comme une doublure du défenseur brésilien Renan Lodi. Un recrutement difficile à imaginer ? Pas forcément selon le quotidien ibérique qui rappelle que l’agent de Kurzawa, Kia Joorabchian, nourrit d’excellentes relations avec les Matelassiers…