PSG – Mercato : un autre que Neymar et Mbappé va poser problème à Leonardo pour prolonger

Le latéral gauche espagnol aurait des offres de Liga et de Premier League, il ne serait pas enclin à prolonger son contrat au PSG.

Dans un monde idéal, le Paris Saint-Germain aurait déjà prolongé Kylian Mbappé. Et il pourrait vendre sans arrière-pensée un Neymar qui ne rêve que de retourner à Barcelone. Mais le champion du monde ne veut rien entendre. Et s’il restera une saison de plus, c’est pour mieux signer au Real Madrid en 2021 ou au pire en 2022. Du coup, les dirigeants du PSG pourraient, selon Le Parisien, faire prolonger le Brésilien.

Mais les deux superstars ne sont pas les seules à poser problème à Leonardo. Selon Soccer Link, Juan Bernat aussi se fait prier pour signer un nouveau bail. Sous contrat jusqu’en juin 2021, le latéral gauche espagnol s’est vu proposer de rester moyennant une augmentation. Mais il l’aurait refusée, et deux fois plutôt qu’une.

D’après le média, le problème n’est pas financier, même si Leonardo entend tenter sa chance une troisième fois. Visiblement, Bernat aurait des touches en Angleterre et en Espagne, championnats autrement plus compétitifs que la Ligue 1, et il entendrait y répondre favorablement. Pour le PSG, il faudra donc soit vendre son joueur cet été, soit se résoudre à le voir partir gratuitement dans un an.