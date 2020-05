PSG – Mercato : un bon plan de l’Ajax se confirme pour Leonardo

true

Son agent l’a confirmé : le latéral gauche Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, 27 ans), cité au PSG, est bien sur le marché cet été.

En quête de latéraux de haut niveau, le Paris Saint-Germain fait partie des nombreux clubs cités pour accueillir Nicolas Tagliafico (Ajax Amsterdam, 27 ans). Comme AS l’a fait savoir il y a quelques jours, le latéral gauche argentin n’est d’ailleurs pas sur le marché à un prix complètement fou, seulement valorisé à 25 M€. Une possibilité qui tend à se confirmer.

Interrogé par « Radio Del Plata », Ricardo Schlieper, l’agent de Tagliafico, a clairement ouvert la porte : « Jamais je ne donnerai un nom de club avec qui on discute parce que cela nuit à la négociation, au joueur, et à nous-mêmes. En ce moment, il y a des discussions avec différents clubs (…) Nous recherchons un transfert de Nicolás Tagliafico. Nous nous sommes mis d’accord avec l’Ajax sur un départ cette année. Après avoir passé deux saisons et demie au club, c’est un moment idéal ».

Reste à savoir quels seront les moyens réels du PSG post-crise du Covid-19 et la volonté réelle de Leonardo de miser sur un véritable numéro 1 à gauche alors que Juan Bernat est toujours au club et que le flanc droit reste désespérément désert…