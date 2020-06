PSG – Mercato : un Brésilien confirme des contacts… qui n’existent pas !

true

Le latéral droit brésilien du Shakhtar Donetsk a déclaré être en contacts avec le PSG et le Bayern Munich mais le club de la capitale n’en veut pas.

Thomas Meunier laissé libre et parti au Borussia Dortmund, le poste de latéral droit se trouve fort dépourvu au PSG. Si aucun renfort ne débarque durant l’été, il devrait être occupé par Thilo Kehrer, dont ce n’est pas la préférence, avec pour remplaçant Colin Dagba, un vrai spécialiste mais un peu tendre pour ce niveau.

Leonardo va donc devoir se pencher sur ce poste. La piste Dodô a été évoquée et même confirmée par ce Brésilien de 21 ans évoluant au Shakhtar Donetsk : « Ce sont des grands clubs, des géants en Europe. Je crois qu’il n’y aurait pas de mauvais choix. Ce serait super de rejoindre un d’eux », a-t-il expliqué à O Globo et ESPN à propos du PSG et du Bayern Munich.

Mais le journaliste du Parisien Dominique Sévérac assure que « il y a un hic et il est de taille. Selon nos informations, le PSG ne le piste pas, ne le convoite pas et n’entend pas le faire signer. Si des contacts ou des prises d’informations ont pu avoir lieu, elles n’aboutiront pas« . En réalité, il s’agirait d’une manœuvre de ses agents pour tenter de le placer ailleurs qu’en Ukraine. Ce qui est certain, donc, c’est que la quête d’un latéral droit continue pour le PSG…