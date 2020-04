PSG – Mercato : un cador italien prêt à concurrencer le FC Barcelone pour Kurzawa ?

true

En fin de contrat au PSG, Layvin Kurzawa serait dans le viseur du FC Barcelone mais aussi de l’Inter Milan.

Layvin Kurzawa se dirige tout droit vers la sortie. Le défenseur international a retrouvé du crédit ces dernières semaines, aux yeux de Thomas Tuchel comme des supporters, mais son aventure avec le club de la capitale devrait s’arrêter là.

En fin de contrat, l’ancien monégasque intéresse de longue date Arsenal mais aussi le FC Barcelone, qui cherche une autre option à Junior Firpo, arrivé l’été dernier en provenance du Betis Séville, pour doubler le poste de Jordi Alba.

Et en Italie, où un échange avec le joueur de la Juventus Mattia De Sciglio, apprécié de Leonardo, avait été évoqué cet hiver, Kurzawa plairait beaucoup à Antonio Conte, le coach de l’Inter Milan, selon les informations du Corriere dello Sport, ce jeudi. Le Français ne serait cependant qu’un plan C derrière Emerson et Marcos Alonso de Chelsea, que Conte avait connus à Chelsea.