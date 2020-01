PSG – Mercato : un club a tenté de griller Messi et le Barça avec Neymar !

true

L’été dernier, les Corinthians de Sao Paulo se sont renseignés sur les modalités pour faire venir Edinson Cavani et Neymar (PSG).

Du côté des Corinthians (D1 brésilienne), on est persuadé que la chance sourit aux audacieux. C’est d’ailleurs la doctrine du directeur sportif du club de Sao Paulo Duilio Monteiro Alves lequel a tenté deux énormes coups au PSG à l’été 2019.

« Je dois sauter sur cette occasion »

En effet, comme il l’a confié à « Globo Esporte », le dirigeant des Corinthians a pris des renseignements pour Edinson Cavani et Neymar Jr, quand ces derniers voyaient leurs noms cités dans la colonne départs au PSG.

« Nous devons chercher les meilleures solutions pour le club. Ne saviez-vous pas que Cavani voulait rejouer en Amérique du Sud ? Je dois sauter sur cette occasion, pourquoi pas ? Il y a aussi eu une rumeur concernant un possible prêt de Neymar à Flamengo, je me suis renseigné. Le Corinthians est un très grand club club, mais les chiffres étaient extravagants », a expliqué le dirigeant. On ne sait jamais, des fois que Leonardo se transforme en père Noël…