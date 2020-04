PSG – Mercato : un compatriote veut détourner Neymar du Barça pour l’envoyer en Italie !

true

Légende de l’AS Roma, Paulo Roberto Falcao voudrait bien que Neymar devienne giallorosso, même s’il a conscience que ce sera très compliqué.

C’est écrit, Neymar retournera au FC Barcelone. Lors de la prochaine intersaison si les finances blaugranas le permettent ou dans dans un an, alors qu’il ne restera plus que douze mois avant la fin de son contrat avec le PSG. Mais Roberto Falcao aimerait bien voir son compatriote lui succéder sous le maillot de… l’AS Roma !

Le Divino était un milieu de terrain élégant et racé ayant porté le maillot giallorosso entre 1980 et 1985. Dans la capitale italienne, il a remporté le Scudetto 83 et atteint la finale de la C1 un an plus tard, s’inclinant aux tirs au but au stadio Olimpico face à Liverpool. Un traumatisme éternel pour les supporters de la Roma, qui n’a cependant pas altéré la légende de Falcao.

Lors d’un entretien à La Gazzetta dello Sport, celui qui est désormais âgé de 66 ans a dévoilé son rêve le plus fou : « Ma chère Rome, tu me manques tellement ! Mon rêve pour toi serait que Neymar devienne giallorosso. Je sais que c’est impossible mais ça me plairait de le voir là où j’ai triomphé ». Effectivement, ça relève du fantasme…