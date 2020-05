PSG – Mercato : un départ douloureux bientôt acté ?

true

Comme l’indiquait la presse allemande, Tanguy Kouassi devrait quitter le PSG pour rejoindre le RB Leipzig.

Et un de chute pour Leonardo. La carrière de Tanguy Kouassi (17 ans), malgré les efforts du Brésilien, ne devrait bientôt plus s’inscrire au PSG. Lancé en fin d’année dernière pour palier l’indisponibilité d’Idrissa Gueye, Kouassi, défenseur central de formation, avait séduit Thomas Tuchel.

Mais selon SoccerLink, le joueur de 17 ans a fait son choix et il va rejoindre le RB Leipzig où il aurait signé contrat longue durée (5 ou 6 ans). En Allemagne, Kouassi retrouvera notamment Christopher N’kunku, mais aussi Nordi Mukiele, et Ibrahima Konaté. Il devrait remplacer un autre joueur français, Dayot Upamecano, qui dispose d’un bon de sortie et est très convoité.