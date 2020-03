PSG – Mercato : un dossier à 80 M€ tend les bras à Leonardo en Serie A

Adoré des supporters du Napoli, Kalidou Koulibaly va pourtant quitter le SSCN à l’intersaison. Trop de problèmes ces derniers mois (conflit joueurs-tifosi, grève des joueurs, sanction du président, Ancelotti viré, mauvais résultats…) ont fini par lasser le défenseur sénégalais qu’il fallait aller voir ailleurs.

Son agent l’a d’ailleurs clairement fait savoir en février. Depuis, on a appris que le natif de Saint-Dié avait acheté un appartement à Paris, ce qui renforce la rumeur d’une arrivée au PSG. Le problème, c’est que le club de la capitale est concurrencé par les deux écuries de Manchester.

Nous devons réagir comme une véritable équipe: travailler et marquer des points. Napoli ne mérite pas ce classement 💙

We need to react as a real team: work and score points. Napoli does not deserve this ranking 💙#NapoliLecce #KK pic.twitter.com/jaIxtmXYKs

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) February 9, 2020