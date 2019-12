PSG – Mercato : un gros coup de théâtre ruine une piste de Leonardo !

true

Cible du PSG et de Leonardo, Allan (Naples, 28 ans) serait tout proche d’une prolongation de contrat en Italie.

Si Thomas Tuchel ne souhaite pas spécialement le recrutement d’un milieu de terrain cet hiver, le technicien allemand apprécie énormément le profil du brésilien Allan (Naples, 28 ans) et ne serait pas forcément contre sa signature au PSG si l’occasion se présente. Une occasion que Leonardo, visiblement sur la même longueur d’ondes, était prêt à creuser.

Allan de mutin … à cadre conforté du Napoli ?

Il y a quelques semaines encore, on pensait que le fossé entre Allan et Naples ne se résorberait plus. Le Brésilien était l’un des meneurs de la mutinerie contre ses dirigeants, avait été lourdement sanctionné financièrement et son président Aurelio De Laurentiis avait même menacé de l’exfiltrer dès le prochain Mercato.

Depuis, il semblerait que beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et qu’une réconciliation soit proche. S’il a vraiment voulu signer au PSG en janvier dernier et cet été, Allan serait désormais sur le point de prolonger son contrat en Italie. Selon « Il Mattino », un nouveau bail jusqu’en juin 2024 pourrait même paraphé dans les prochaines heures. Clap de fin définitif pour Paris ?