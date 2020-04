PSG – Mercato : un improbable retour dans les tuyaux ?

true

Alors que l’aventure de Serge Aurier au PSG s’est terminé de manière douteuse, le défenseur n’a visiblement pas oublié Paris.

Si Serge Aurier a pu avoir, par moments, un niveau qui pourrait laisser espérer de grandes choses, son parcours au PSG reste entaché par un gros couac. L’affaire Périscope, où il avait critiqué son entraîneur Laurent Blanc avec des mots très durs, avait provoqué une sacrée polémique.

Aujourd’hui à Tottenham, le défenseur ivoirien a retrouvé un niveau très intéressant. Mais alors que les Spurs aimeraient désormais le prolonger, Serge Aurier n’oublie pas le PSG, avouant même vouloir y revenir. « C’est même le projet. J’aimerais bien finir à Paris parce que c’est mon club de coeur », a confié le joueur à Canal Plus Afrique.

Serge Aurier a d’ailleurs profité de cette interview pour rétablir la vérité sur un supposé attachement à l’OM. « J’ai lu récemment que des gens m’avaient associé à Marseille par rapport à une phrase que j’ai dite, mais ils n’ont pas bien compris ce que j’ai voulu dire. Pour Paris, j’aurais bien voulu beaucoup plus d’amour, il y a sentiment un peu d’inachevé. C’est mon club depuis tout petit, c’était un rêve pour moi de finir à Paris et il n’est pas terminé. Si je peux finir ma carrière à Paris, ce serait avec plaisir. J’aurais pu y rester toute ma carrière. Je suis le PSG de loin, mais ça reste mon club et ça ne bougera pas », a prévenu Aurier.