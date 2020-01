PSG – Mercato : un jackpot offert à Neymar pour oublier le FC Barcelone ?

true

Depuis quelques semaines, le souvenir de l’été agité et de la fracture entre le PSG et Neymar semble appartenir au passé. Le club de la capitale semble satisfait d’un joueur qui ne se distingue que sur le terrain et aurait retrouvé la joie de jouer à Paris.

Suffisant pour rebattre les cartes de son avenir ? Il y a encore peu de temps, il paraissait inéluctable que le FC Barcelone revienne à la charge pour s’offrir Neymar l’été prochain. Mais voilà que la tendance serait aujourd’hui clairement à la prolongation du prodige brésilien.

ESPN a annoncé ces dernières heures que le clan Neymar avait ouvert les portes à une éventuelle prolongation au PSG. Ce qui se serait manifesté de manière très concrète d’après FootMercato. Le club de la capitale aurait en effet formulé une première offre de prolongation de contrat il y a quelques jours.

Et pas une petite proposition puisque Leonardo aurait proposé un salaire encore supérieur aux émoluments colossaux de la star brésilienne, à savoir 36,8 millions par an. Reste à savoir si Neymar y donnera une suite favorable.