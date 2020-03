PSG – Mercato : un joueur très décrié à la relance au Barça ?

true

En fin de contrat au PSG en juin, en théorie, Layvin Kurzawa (27 ans) ne sait pas de quoi son avenir sera fait la saison prochaine. Le FC Barcelone serait sur les rangs au mercato.

Josep Maria Bartomeu en est convaincu : le FC Barcelone restera ambitieux la saison prochaine malgré la crise économique qui découlera du coronavirus.

« Abidal et Planes travaillent toujours à préparer une équipe, a lâché le président du Barça à Mundo Deportivo. Même si cet été, on prévoit des opérations avec des échanges. Il n’y aura pas tant d’argent, tant de cash, mais il y aura plus d’échanges de joueurs. Il faut faire une bonne équipe. Le Barça est le plus grand club du monde. Le fait que les revenus soient réduits ne nous empêche pas d’être le club qui a le plus de revenus dans le monde. Ceux qui disent que le Barça est très mal, je leur dis qu’à la fin, au 30 juin, nous continuerons à être le club qui a le plus de revenus, mais moins parce que tout le monde baisse. »

En fin de contrat en juin au PSG, Layvin Kurzawa pourrait entrer dans la catégorie des joueurs visés par le FC Barcelone. SPORT croit ainsi savoir que le club catalan suit de près les performances du latéral gauche, qui avait retrouvé du mordant avant le confinement. Le journal catalan assure que le concurrent de Juan Bernat aurait été proposé au Barça, mais également à Liverpool, Naples, l’Inter Milan ou encore Arsenal.