PSG – Mercato : un Madrilène dans le viseur de Leonardo ?

true

Selon le média Don Balon, le PSG aurait dans l’oeil l’attaquant du Real Madrid, Vinicius Junior. Une prétendue priorité pour Leonardo, le directeur sportif.

Qui dit période confinement dit aussi actualité Mercato. Et c’est en toute logique que la presse espagnole, au même titre que partout ailleurs, commence à évoquer les dossiers chauds d’un marché dont on ne sait quand il débutera en raison du coronavirus. Au coeur de cette actualité, comme d’habitude, les clubs phares sur l’échiquier mondial : le Real Madrid, le FC Barcelone, le PSG et quelques autres.

Et pendant que le dossier Mbappé au Real continue, un nouveau vient tout juste de voir le jour : Vinicius Junior à Paris. Ainsi, et c’est le média Don Balon qui l’affirme, Leonardo est convaincu que l’ailier de la Maison Blanche pourrait exploser en France. Ce qui est loin d’être le cas depuis son arrivée dans la capitale espagnole, le Brésilien ne faisant figure de priorité aux yeux de son entraîneur, Zinédine Zidane.

Le dossier Mbappé autrement plus important

Attention, toutefois, aux rumeurs les plus folles entre deux clubs qui, rappelons-le, vont être amenés à se retrouver autour d’un joueur majeur du football mondial : Kylian Mbappé.