PSG – Mercato : un milieu de terrain coté repousse Leonardo

Milieu de terrain franco-algérien de l’AC Milan, Ismaël Bennacer est suivi par le PSG. Mais le natif d’Arles n’a pas l’intention de changer de club.

Hier contre l’OL et encore plus une semaine plus tôt face à l’ASSE en finale de la Coupe de France, le PSG a affiché des lacunes criantes au milieu de terrain. Si Daniel Riolo a estimé que Marco Verratti n’avait plus sa place chez les champions de France, l’Italien a prouvé l’inverse hier face aux Gones. Mais il était bien seul au milieu…

Leonardo aurait coché sur ses tablettes le nom d’Ismaël Bennacer. Le Franco-Algérien réalise des performances de premier plan depuis un an, entre la conquête de la Coupe d’Afrique des Nations avec les Fennecs et le retour au premier plan des Rossoneri. Hélas pour le directeur sportif parisien, il ne semble pas vouloir quitter la Lombardie…

« Je dois beaucoup travailler là-dessus, être décisif, même si je travaille beaucoup pour l’équipe, mais aussi personnellement, a-t-il déclaré à La Gazzetta dello Sport après son but à Bologne. C’est toujours positif de marquer et délivrer des passes décisives. (…) Mais ce n’était pas le dernier but, je veux en marquer beaucoup plus avec ce maillot. »